Rocío Flores reacciona públicamente a la entrevista de Olga Moreno y sentencia a la que fuese pareja de su padre. La colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' tiene muy clara su postura y responde a las preguntas que Joaquín Prat le realiza en directo.

La hija de Antonio David mira con atención el vídeo donde aparecen todas las declaraciones de Olga Moreno. "He luchado por mi matrimonio hasta que he visto a mi marido con otra, me rompí cuando mi marido pronunció la palabra 'separación".

Rocío Flores, con el gesto hundido, no sabe cómo afrontar las palabras de Olga Moreno. La colaboradora toma aire y empieza a dar detalles de la entrevista: "De esta exclusiva me entero el lunes, esta exclusiva está hecha desde antes del lunes...".

"Yo no me entero del contenido de la entrevista, me entero a través de una llamada de Olga en la que me dice que ha dado una exclusiva", sentencia de forma seria ante la audiencia. Joaquín Prat, tras escuchar a su compañera, le hace una pregunta: "Y ahora que sabes el contenido, ¿qué valoración haces a grandes rasgos?".