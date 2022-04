Olga Moreno, sobre Antonio David Flores: "Yo ya le había preguntado por Marta Riesco, pero siempre me lo había negado"

Olga Moreno ha roto su silencio en la revista Semana . La exmujer de Antonio David Flores ha dado el paso para contar su versión sobre todo lo ocurrido entre su expareja y Marta Riesco, aunque no ha sido nada fácil para ella. El tema todavía es muy doloroso y no ha podido evitar derrumbarse.

'Supervivientes' supuso un antes y un después para Olga Moreno. Volvió a España como flamante ganadora, pero se encontró con una situación de lo más difícil en su casa. La docuserie de Rocío Carrasco había afectado profundamente a Antonio David, al que ha descrito como "ausente". Aun así, para hablar por primera vez de separación entre la pareja habría que esperar a finales de septiembre. "Es ahí cuando me rompo por completo porque en mi cabeza la palabra separación no existía. No me lo esperaba", le ha contado a la revista.