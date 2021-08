Rosa Benito responde a su sobrina: "Le estoy muy agradecida a Rocío por lo que dijo en 'Sálvame', pero ahí hemos estado todos"

"Rosa Benito ha sido diferente, no siendo de mi sangre, ha sido diferente conmigo, se ha portado mejor que mi familia" , ha subrayado, "en estos tiempos que hemos vivido se ha portado mejor", así se expresó de su tía.

La colaboradora de 'Ya es mediodía' ha querido responder públicamente a su sobrina desde el programa, “mira a mí de lo que me han enseñado de mi gente de mi madre, de mis hermanos, yo soy la quinta de seis hermanos y soy una persona muy agradecida… Cuando yo entro en esta familia a mí me dan muchísimo cariño desde el principio… No es la palabra buena, doy todo lo que siento porque yo la quiero”.