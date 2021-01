Rosalía revoluciona las redes de Belén Esteban al lucir sus diseños de joyas: "Me encantan"

Que Belén Esteban es seguidora de Rosalía y que le envió una joyitas de su colección ya lo sabe todo el mundo, pero lo que no sabíamos hasta ahora es que fue la propia cantante la que se interesó por los diseños de la Princesa del pueblo. Lo sabemos todo sobre este intercambio de joyas y piropos entre divas .

Belén no quiso escatimar en detalles y además de acompañar los paquetitos con unos cariñosos mensajes para ambas en castellano y en catalán, todo muy personalizado, no se olvidó de la madre de ambas a quién también obsequió con unas velas de su colección de hogar. No olvidemos que los regalos para Rosalía contenían unas piezas exclusivas que ni la propia Belén tiene en su poder.