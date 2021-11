La modelo y presentadora Sonia Ferrer se ha estrenado como colaboradora de ‘Ya es mediodía’ y tras escuchar las declaraciones de unos amigos del productor José Luis Moreno que no le dejan en muy buen lugar, ha mirado a cámara ha confesado que a ella jamás le pagó las galas de Navidad que hizo para él “Estoy esperando que me pague unas campanadas ”.

Sonia Ferrer nunca había hablado del asunto públicamente, pero al escuchar a sus compañeros del Fresh hablar de los lujos que tiene la Mansión de José Luis Moreno y a sus amigos contar que le parecía raro que alguien quisiera cobrar por su trabajo, ha decidido romper su silencio. Según ha contado lleva once años esperando un dinero que siempre ha sabido que no iba a llegar “siempre he pensado que no me iba a pagar… Yo estaba embarazada y mi hija tiene ya 11 años”.