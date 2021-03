Sonsoles, indignada: “Me encantaría que analizaran igual el estilismo del rey Felipe como el de la reina Letizia, he dicho”

Parece que solo nos importan los looks de las primeras damas

Otro de los puntos de los que siempre se hablan son sus estilismos, y es que al parece sus looks no son elegidos al azar, hay un mensaje detrás. Cuando Miguel Ángel Nicolás ha destacado que la Casa Blanca no va a informar sobre los atuendos que va a lucir la mujer de Joe Biden, porque quieren mostrar "un poquito de austeridad en tiempos de pandemia", ha explicado el colaborador, Sonsoles Ónega ha querido hacer una reflexión, "yo también quiero saber las marcas de trajes de los presidentes, y de los zapatos".