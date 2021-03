Atónita ante las imágenes de una Najwa Nimri agresiva con la prensa a su llegada a Madrid tras los Goya 2021 , Sofía Suescun ha querido romper una lanza en favor de Remí , el novio de su madre Maite Galdeano y de paso, lanzarle un dardito a María Patiño “De ella no van a decir que se ha tomado algo como hicieron con Remí”.

A Sofía no le ha gustado nada el comportamiento de la actriz Nawja Nimri “El personaje que interpreta en Vis a vis se ha comido a esta señora”, pero menos le gustó cómo trataron en ‘Socialité’ a Remi, el novio de su madre, cuando perdió los papeles ante las cámaras. Sofía tiene la sensación de que los medios del corazón no tratan igual a los actores que al resto de los mortales “Creo que se ha quedado con el papel de mala, no tiene ninguna explicación. Pero quiero creer que tampoco hay ninguna persona que cuestiona su comportamiento dando a entender que igual ha tomado algo para que tenga esos actos”.