Alba Carrillo aplaude a Rocío Carrasco: “Es el mejor regalo que les ha podido hacer y ojalá lo vean”

Tras asegurar que no ha podido dormir en toda la noche tras escuchar a su amiga Rocío Carrasco narrar el horror que ha vivido con sus hijos , Alba Carrillo no ha podido contenerse y ha roto a aplaudir las palabras de la hija de Rocío Jurado cuando la pregunta que si quiere a su hija Rocío Flores : “¿Cómo no la voy a querer?” .

Rocío Carrasco ha reconocido que igual se ha equivocado al no hablar en 20 años, pero asegura que tenía dos grandes motivos para no hacerlo y eran sus hijos. Nadie la va a devolver los besos o los momentos que no ha vivido con sus hijos, pero tampoco nadie la puede reprochar que ella haya intentado enturbiar la relación que ambos tienen con su padre “Yo he procurado que ellos crecieran con la figura de su padre intacta”.