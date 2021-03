Las palabras de Victoria Abril durante la presentación de los Premios Feroz, no dejaron indiferente a nadie. Compañeros de profesión, presentadores, las Chicas Almodóvar… Fueron muchas las reacciones opuestas a las teorías negacionistas y del “coronacirco” que la actriz pronunció y que han llevado a muchos a pensar que no deberían dejarle recoger el Premio Feroz de Honor que se le entregará esta misma noche si no lleva puesta la mascarilla. ¿Tú qué opinas? ¿Deben dejarle ir sin mascarilla?