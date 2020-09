Vicky, una de las chicas rescatadas por Toni Cantó: "Tuvimos mucha suerte de que estuviera allí"

Toni Cantó ha contado en 'Ya es mediodía' cómo se siente después de rescatar a tres chicas que se habían quedado atrapadas en una corriente en una playa de Castellón, cerca de un espigón. "Ví que el socorrista no llevaba el calzado adecuado y yo, que veraneaba ahí de pequeño y conozco muy bien la zona, me metí entre las piedras sin dudarlo. Además, he establecido un vínculo con las tres niñas, que son encantadoras, y ha sido una forma muy especial de terminar el verano", ha dicho el miembro de C's. Para corroborarlo, Vicky, una de las niñas rescatadas ha dicho que tuvieron "mucha suerte" de que Toni Cantó estuviera allí.