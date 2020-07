Uno de los trabajadores de la torre desalojada: "Cuando he escuchado el sonido he tenido que correr"

Inma Rivas, reportera de ‘Ya es mediodía’, hablaba con uno de los trabajadores que nos contaba que al principio era escéptico: “No le creía pero cuando he escuchado más voces digo será verdad”. Ya en el exterior ha comprobado que algo pasaba: “He salido fuera, he escuchado el sonido, me he cag*** y he tenido que correr, claro”.