Vecinos de La Manada de Cullera: "No es para tanto, no se la iban a follar"

Cinco hombres han sido denunciados por un delito de libertad sexual, después de agredir verbalmente a una mujer en el parking de una playa de Cullera. A pesar de que estos hasta le dieron un golpe con el espejo del coche cuando iban a moverlo, hay algunos de sus vecinos que no lo ven "para tanto": "No le metieron mano. El Sevilla es el más bruto de todos pero no es capaz de follársela .No hay que hacerles ni caso", ha dicho uno de ellos.