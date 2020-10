Willy Bárcenas, ante el inminente ingreso de su madre en prisión: "Evidentemente, son días duros"

Él siempre se ha mostrado convencido de la inocencia de su madre, cree que los abogados le prestaron más atención a la defensa de su padre y su madre se vio perjudicada por ello. De hecho, Willy no ha dudado a la hora de defenderla en público, como ante las preguntas de Risto Mejide en Chester: “Mi madre no se ha enterado de nada nunca”, decía.

Al parecer, el cantante se despedía de sus amigos con un abrazo afectuoso y Willy, ante las preguntas sobre cómo están viviendo estos días, respondía: “Evidentemente son duros, si me permites no decir nada más…” De hecho, no quería decirnos si su padre ha pedido el traslado al centro penitenciario de Alcalá Meco, el mismo en el que podría ingresar Rosalía.