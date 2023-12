Xavier Sardà desvela cuál era su sueldo como presentador de ‘Crónicas Marcianas’

Entre 1997 y 2005 Xavier Sardà presentó el legendario programa ‘Crónicas Marcianas’ en Telecinco. Ana Gómez , una de las ‘reporteras únicas’ que forma parte de ‘100% Únicos’, no ha podido aguantar la curiosidad y ha preguntado al periodista catalán cuál era su sueldo como presentador del late night show.

“En ‘Crónicas Marcianas’ me gané muy bien la vida. Me pagaban muy bien. Era en pesetas. ¿50 millones de pesetas cuánto es? 300.000 euros los tres primeros meses y si seguíamos, más. Por decirte algo concreto y dejarme de puñetas, pero ya veis que soy un poco tocho. Me ha costado, eh”, ha confesado Xavier Sardà en ‘100% Únicos’.