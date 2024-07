Fani Carbajo carga como nunca contra Jorge Pérez: "Eres un pelota y un queda bien"

Jorge Pérez fue uno de los primeros en caer al agua perdiendo la oportunidad de conseguir el collar de líder. El juego permitía que los concursantes eliminados pusiesen su saco a otro compañero para perjudicarles en la prueba. El ex guardia civil no dudó ni por un segundo en colocarle el saco a Sofía para ver si podía provocar que cayese de la cuerda.

La actitud de Jorge Pérez no se ha visto con buenos ojos para los seguidores de la ganadora de 'Supervivientes 2018'. Una de las que ha arremetido contra el ex guardia civil por colgarle el saco a Sofía en la prueba ha sido Fani Carbajo , excompañera también de Jorge Pérez en 'Supervivientes 2020'.

En su cuenta de Twitter, Fani Carbajo ha explicado que no era obligatorio poner el saco a otro concursante: "¡Qué malo Jorge! Como no a Sofía. No es por nada, pero no era obligatorio poner otro saco y más que son 100 kilos". Tras esto, se ha pronunciado sobre el pésimo concurso que está haciendo el ex guardia civil en Honduras.