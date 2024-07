Hiba Abouk aborda qué tipo de relación tiene con Álvaro Muñoz Escassi: "Es evidente que hay una amistad"

Hiba Abouk ha negado cualquier tipo de relación con Álvaro Muñoz Escassi a pesar de que la hemos visto en varias imágenes con el jinete. Es más, habría dicho no ser ella la protagonista de estas fotos. Sin embargo, la actriz parece relajar ahora un poco su discurso y responde así sobre la polémica.

"Es evidente que hay una amistad y no hay más que eso", decía Hiba, aunque reconocía: "Me llevo súper bien con él".

Además, parece no entender ni la polémica ni el debate: "Soy una chica joven, trabajadora, guapa, madre de dos hijos... ¡Hay que disfrutar de la vida".

Es más, Hiba dice que no tendría problemas en reconocerlo si tuviera o no algo más con el jinete: "Si estuviera enamorada, os lo contaría, no voy a ocultar el amor que es la cosa más bonita del mundo".