Christian Gálvez quiso hacer un inciso antes de continuar con el concurso de ’25 palabras’: “Ahora llega el recuento de marcadores y contar que equipo está más cerca de la final, pero si me permitís, hace mucho que no hago este tipo de cosas, pero es que hoy tengo una visita muy especial en este programa. Ahora mismo no están aquí en plató, están en la sala de control”

“Al terminar la pandemia, al terminar el confinamiento, intenté buscar por todos los medios , no un deporte, una filosofía que me llegara a cambiar la vida y terminé encontrándola… y gracias a un maestro, un sensei, redescubrí lo que son los valores , valores como la honestidad, la lealtad… cuando uno atraviesa muy buenos momentos es muy fácil estar acompañando a una persona… pero cuando uno atraviesa malos momentos, uno se queda casi, casi solo”, continuaba el presentador.

“Es curioso como una persona que aparece en tu vida, que te conoce muy poquito, que no te juzga y que ten enseña todos esos valores. Más importante que el uso de la espada en esa escuela, fue toda la energía, todo el positivismo y todo esos valores que no el maestro, sino la persona, Rubén, consiguió transmitirme… y me consiguió sacar de un pozo sin luz, me mostró un camino, al igual que mi pareja. El alma no vibra con cualquiera. Gracias maestro, es un honor seguir caminando a tu lado”, terminaba Christian Gálvez antes de continuar con el programa y ante la emoción de una de las concursantes que no pudo contener las lágrimas.