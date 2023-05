Cristina Medina se parte con una broma de Christian Gálvez: “La primera vez que me haces gracia en 10 años”

Cristina Medina repetía participación en ’25 palabras’ junto a sus compañeros Laura Sánchez, Eduardo Casanova y Ana Morgade. La actriz no ha pasado desapercibida en su paso por el concurso y nos ha dejado muchos momentazos .

En los programas anteriores, Cristina hacía reír a todos con la respuesta de ‘Chanquete’ cuando no daba con solución de una de las pruebas.

“Esa es buena, no ves, esa sí… es la primera vez que me haces gracia en 10 años”, le decía Cristina Mediana al presentador de ’25 palabras’ y mientras no podía contener las carcajadas.