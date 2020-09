El momento en que Nagore descubre el ciberacoso: “Se rompió algo en mí y al día siguiente tenía que seguir dando clase”

“Cuando lo vi por primera vez me sentí muy mal, se rompió algo en mí. Y al día siguiente tenía que seguir dando clase”, dice Nagore. Ese lunes fueron a contarle al director todo lo que estaba pasando y, pese a que se expulsó a la alumna durante unos días, el problema no se arregló ya que incluso así seguía subiendo comentarios y ataques a las redes sociales. “El colegio no asumió la responsabilidad en ningún momento y la bola se fue haciendo mayor, hasta que explotó”, dice la profesora.