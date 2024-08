El exfutbolista Míchel González le dedica unas palabras a la hija de Emilio Butragueño: "Que sigas siendo tan buena artista"

Natalia Butragueño ha señalado que su familia siempre la ha apoyado en su talento : "Ese sueño me ha llevado a tener un trabajo que me permite viajar mucho por el mundo y a mi familia les encanta lo que hago. Son mi mayor soporte, así que espero que a vosotros también os guste".

A la actriz Mónica Cruz se le ha encendido la bombilla y ha adivinado la profesión de Natalia Butragueño, pero no lo ha podido decir porque sino iba a ganar el equipo contrario: "Yo estoy calladita, no me vais a escuchar". Julia no ha hecho casos a los consejos de Adriana Torrebejano y ha pulsado la opción de que la hija de Butragueño se dedica a hacer moto trial.