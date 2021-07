Olga Moreno da su versión sobre el ingreso en el hospital de David Flores: "Yo estaba en la cama con él para sujetarle las vías"

Además, Olga negó rotundamente que ella y Antonio David Flores le dijeran a David que su madre no iba a ir a verle. "Eso es mentira. David ingresa porque tenía un resfriado grande, le hacen unas placas, vuelve a casa y vuelve a ingresar y nos dice que tiene una neumonía o pulmonía, no sé. Ro Flores llama a su madre y después de no sé si cuatro o cinco días yo estaba recostada para aguantar las vías y sobre la una de la madrugada llegaron", relató.

"Si va por otro sitio ahí sí que no se lo voy a consentir. Lo único que he hecho es cuidar de sus hijos, que no son míos. ¿Dantesca? No te lo voy a consentir. Te lo digo de corazón y no vayas por ahí, sobre todo por tu hijo. Soy la más buena del mundo pero por ahí no paso si es lo que quiere insinuar", dijo.