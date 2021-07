"Me he pasado seis años de mi vida dedicándome a cazar piojos" , aseguró Rocío: "De mi casa se iban los niños como dos pinceles, en mi casa no había sitio ya para meter más productos, cuando volvían a los quince días tenía que irme de caza otra vez".

"Yo por respeto a los niños no voy a entrar en nada de eso", dijo Olga en primer lugar. Pero posteriormente insistió en que eso no era verdad: "Esos niños han ido como un pincel saliendo de mi casa. Los niños han estado de punta en blanco. Yo soy con la higiene demasiado. Esto me parece... Te puedo decir que los niños han ido perfectos. Yo soy muy limpia. Que hayan tenido piojos cuando eran chicos bueno, pero a mí que me va a decir. Yo de chica también. Los niños siempre iban de punta en blanco. Solo puedo decir que soy ninguna guarra", sentenció.