Olga se defiende del "No tiene coño" de Rocío Carrasco: "Aunque fuese como dice, yo cojo a mi hijo y le doy un beso"

Rocío Carrasco acusó a Olga Moreno de girar la cara de su hijo para que no la viera en un juicio

Olga Moreno asegura que fue Rocío Carrasco quien no saludó a David Flores

Rocío Carrasco negó que Olga le reclamase que no saludase a su hijo: "No tiene coño"

Olga Moreno por fin se ha enterado de cómo, cuándo y dónde alguien dijo de ella que "No tiene coño". Había sido Rocío Carrasco quien relató lo que había sucedido una vez en los juzgados cuando se encontró con su hijo, David Flores.

Rocío dijo que, al salir de la sala, vio al niño y a Olga Moreno sentados y pendientes de que se abriera la puerta: "Lo primero que me encuentro es la mirada de ella, que me mira fijamente. (…) De repente cogió la cara del niño y empezó a darle besos y a girarle para que no me viera", aseguró.

Previamente, Olga Moreno había contado este suceso en el 'Deluxe' de una forma muy distinta. Según la mujer de Antonio David Flores, ella y el hijo de Rocío Carrasco se levantaron para saludarla y fue ella quien pasó de largo. "Me giré y me salió del alma decirle: '¿En serio no vas a saludar a tu hijo?'", relató. Sobre esto respondió Rocío Carrasco en su docuserie diciendo que "no tiene coño" a haberle dicho eso.

En 'Ahora, Olga', la ganadora de 'Supervivientes 2021' ha mantenido su versión. "Si el niño no la ve, yo soy su madre y salgo y veo al niño. David y yo nos levantamos pero había quince personas para que David saludara a su madre y sí que es verdad que le digo '¿De verdad que no vas a saludar a tu hijo?'. Aunque fuese como dice, yo cojo a mi hijo y le doy un beso de cariño. No es cierto", negó Olga sobre el testimonio de Rocío.

"Me quedé... A mí me duele. Si a mí me duele a ella le tiene que doler mil veces más. Lo ha vivido el niño, la niña... Lo han vivido. Todo son vivencias. No es una cosa que yo me invente", aseguró.

