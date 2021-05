Antonio David Flores asegura que Rocío Carrasco no fue a ver a su hijo al hospital cuando éste estuvo ingresado. Rocío cuenta lo qué realmente ocurrió el día que ingresaron a su hijo en el hospital. "El día 8 ingresó de urgencias en el hospital infanta de Sofía en San Sebastián de los Reyes, estuvo hospitalizado 14 horas , gracias a Dios no pasó nada. Su madre no fue a verlo al hospital y resulta que por la noche acude a un evento de Mila Ximénez, mientras mi hijo está en el hospital. Yo como padre si le pasa cualquier cosa a mi hijo, dejo el mundo para atenderlo ", aseguraba el tertuliano.

En el capítulo 10 de 'Rocío: contar la verdad para seguir viva', la hija de Rocío Jurado cuenta cómo realmente sucedieron las cosas aquel día. "Ese día lo que pasa es que a las 6 o 7 de la tarde recibo una llamada de teléfono. Es una persona de administración del hospital. Me dicen que necesitan la tarjeta sanitaria de mi hijo. Me dijeron que no podían darme información sobre me hijo. Se puso el médico y me dijo que ya le daban el alta, que era solo un trámite. Me cuentan que efectivamente había estado ingresado. Esa es toda la información que yo recibo de mi hijo ese día", explica.