Sara se echa las manos a la cabeza al descubrir el contenido de su caja: "¿Los tenía?"

Sara se ha puesto muy nerviosa porque no sabía sí estaba preparada para jugar al juego de las cajas , pero ha movido sus coletas de la suerte y se ha lanzado a la piscina. Eso sí, la cosa no ha empezado nada bien. Acabar podía haber acabado mucho mejor, pero el banquero ha conseguido que cayera en su trampa.

Dispuesta a cumplir un montón de sueños propios y otros de sus galgos, y familiares, Sara ha rechazado un montón de ofertas del banquero y en el plató de ‘Allá tú’ hemos escuchado más de una vez eso de “Trituradora, trituradora”. El juego de Sara de Soria no ha comenzado no ha comenzado siendo un paseo por la naturaleza de esos que tanto le gustan, pero sí ha ido cogiendo ritmo poco a poco.

A falta de 5 cajas, Sara ha conseguido tenía todavía las cajas con 25.000€ y 50.000€ en juego. El destino le decía que tenía que seguir jugando porque los números que quedan le hablaban y significaban mucho para ella. Ha rechazado la oferta de 9.000€ de la banca, pero al perder los 25.000€ no se lo ha pensado dos veces y aunque Jesús Vázquez sentía que iba “To loca”, ha apretado el pulsador.

El plató se ha puesto azul y Sara ha tenido claro que el número 13 le estaba mandando una señal. Ella seguía en sus trece de pedirle a la banca 20.000€, pero el banquero le ha ofrecido 13.000€ y ella ha aceptado . No ha sido una decisión fácil y ha querido preguntarle a todos sus compañeros, pero ha decidido plantarse.

Con los 13.000€ en el bolsillo, Jesús Vázquez ha querido saber cómo hubiera seguido Sara concursando de no haberse plantado y aunque en la caja de las provincias no hubiera tenido suerte, en su caja número 16 se escondían los 50.000€. Algo la decía que su caja era la buena y no se equivocaba.