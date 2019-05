Marisol lucha contra un Trastorno Adaptativo Mixto que padece desde que sufrió el maltrato

Marisol: "Me sentía protegida, pero lo que estaba haciendo era controlarme"

Marisol conoció a su pareja en una discoteca a través de un amigo. Le gustó su forma de ser y lo mucho que la alababa. "Él me valoraba más que yo a mí misma. Para él era el centro de su vida. Me sentía bien, protegida, querida, me adulaba", explicaba Marisol sobre lo que fue el comienzo de su pesadilla.