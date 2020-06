El zasca de Cristina Tárrega al Maestro Joao, al hablar con un vidente: "Vamos, tú no lees culos"

La presentadora de 'Animales nocturnos' no ha podido evitar darle un zasca al Maestro Joao durante el arranque del programa. La primera llamada era de Israel, una persona que se considera vidente de profesión y ha explicado toda la seriedad de su profesión.

El protagonista se ha puesto muy serio al hablar sobre la videncia: "Esto es algo muy serio, hay gente que se lo toma a cachondeo en televisión". Entonces, Cristina Tárrega no ha podido evitarlo y ha soltado el zasca: "Vamos, que tú no vas leyendo culos". Israel ha asentido al escuchar el comentario y la presentadora, al ver la reacción de los colaboradores, ha matizado: "Que a mí me parece muy bien, es otro tipo de videncia ir leyendo culitos".