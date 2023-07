Bertín Osborne y Gabriela Guillén serán padres de un niño, según Beatriz Trapote

La periodista ha hablado con la novia de Bertín Osborne y asegura que está embarazada de más de tres meses

Beatriz Trapote transmitía que Gabriela Guillén estaba "disgustada" con las palabras de Bertín Osborne

Gabriela Guillén habla de su embarazo y responde a Bertín Osborne: "Ha sido una sorpresa, pero no un accidente"

Tras conocerse que Bertín Osborne será padre a los 68 años, Beatriz Trapote se ha puesto en contacto con su novia, Gabriela Guillén, y nos ha transmitido sus palabras y la conclusión a la que ha llegado tras su charla: “Es un niño”.

La periodista ha notado "disgustada" a Gabriela por la declaraciones de Bertín Osborne, que dice que el bebé no ha sido ni buscado ni deseado: "Ella me ha dicho 'yo quiero sentirme orgullosa y que mi hijo sepa realmente que aunque no haya sido un niño buscado, no ha sido un accidente".

Beatriz y Gabriela han hablado de niños, han conectado, empatizado y en el devenir de la conversación, Beatriz ha podido descubrir el sexo del bebé: "Me ha dicho que todavía no está muy claro el sexo y digo pero si me acabas de decir. Es un niño".

Además, apuntaba que no está embarazada de tres meses: "No está de tres meses, está de mucho más tiempo, no hablamos de un nacimiento en 2024, será en 2023".

Gabriela Guillén responde a Bertín Osborne

Tras las declaraciones de Bertín Osborne, Gabriela Guillén dejaba claro algo sobre su embarazo: “Ha sido una sorpresa eso sí pero no un accidente”.