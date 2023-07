Yaiza Martín arremete contra la exmujer de Ginés Corregüela: "Te limpias la boca para hablar de mí"

Nos contaba que pilló la historia con una de sus parejas, Luisa, por whatsapp y que él se lo negó todo. Es más, narraba que no supo de su relación con Yaiza hasta un día antes de irse a Honduras para concursar en 'Supervivientes' y que fue él quien no quiso que rompieran.

"Te limpias la boca para hablar de mí, tú sí sabías lo nuestro", exigía Yaiza y culpaba a Isabel de ser quien ha vivido a costa de Ginés: "La primera que se está aprovechando de él eres tú, Ginesita. Se han aprovechado muchos años de estar con alguien que ha acoquinado y que ha dado el sobre para que tú hicieras y deshicieras todas la vida. Tú te has aprovechado de estar con alguien que dices que no has querido y que te ha dado una vida que no querías ¿Para qué lo aguantaste?", se preguntaba.