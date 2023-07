Ginés Corregüela ha acudido al plató de 'Así es la vida' para confirmar que su relación con su hija Miriam sigue siendo inexistente por decisión de la creadora de contenido, que siente que su padre no se ha comportado como tal y está muy dolida con él. Pero no solo ha revelado que no tiene contado con la pequeña de las hijas que tiene con Isabel Hurtado, sino que también ha criticado su actitud y su forma de hablar en '¡Vaya vacaciones!'.

En opinión del 'rey de los bocadillos', Miriam debería ser "más humilde" y no "meterse en el papel de líder" porque puede "patinar" en el nuevo reality de Telecinco. "Sé lo que es capaz de decir y ya me espero cualquier cosa de ella", ha añadido el novio de Yaiza Martín, provocando la reacción de su hija en las redes sociales, donde no ha querido mencionar directamente a su padre ni reproducir las palabras que le ha dedicado en su conversación con Sandra Barneda.