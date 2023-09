César Muñoz: "Mujeres como María Jiménez son inspiradoras y no podemos estar condenados a repetir la misma historia"

Tras el homenaje a María Jiménez, que ha muerto a los 73 años, César Muñoz despedía 'Así es la vida' con un mensaje: "No hace falta vivir como antes para poder ser libre".

"¡Qué tarde de emociones!", reconocía el presentador, que decía estar aprendiendo muchísimo y lanzaba un mensaje: "No hace falta, las mujeres tenéis, debéis, podéis ser valientes, podéis hacer lo que queráis, el 016 es un teléfono que está relativamente desde hace poco, usadlo. No deja rastro en la factura telefónica".

Y es que cree que no hace falta "vivir como antes" para poder ser libre: "Es una lección que me quedo yo porque mujeres como María son inspiradoras y no podemos estar condenados a repetir la misma historia, tenemos que seguir avanzando".