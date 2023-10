“En la gala inicial yo estaba en la casa de ‘Gran Hermano’, estábamos Carmen, Belén y yo. Yo no sabía quién de las dos iba a entrar en la casa. Resulta que Marta Flich anuncia que entra Carmen Alcayde a la casa…”, comienza explicando el presentador de ‘Así es la vida’.

“Es entonces cuando Belén Ro se acercó a ella, la abrazó y le dijo: ‘Te vas a cagar’ . Yo eso lo he visto con mis ojos”, desvelaba César.

Suso en plató quiso defender a Belén y la actitud que está teniendo con Carmen: “No es una venganza, es una mujer verdadera y a ti cuando un amigo te traiciona no te sale apoyarle, te sale ser honesto, no es una venganza”.