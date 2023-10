Alejandra Rubio se cansa de Edmundo Arrocet: "Si tiene una deuda va a hacer lo posible para ganar ese dinero haciendo año a la familia"

“El que dice que nosotros hablamos de él, no entiendo nada, de verdad, no le ha bastado con hacer una portada en una revista, hablar para programas y ahora se sienta a decir lo mismo”, se quejaba la colaboradora del programa.

A Alejandra no le interesa lo que diga, cree que ya ha escuchado sus palabras en demasiadas ocasiones. Sin embargo, en lo que se refiere al dinero, cree que su abuela no se hubiera ofrecido a casarse con él para que le quedara una pensión, tal y como dice Edmundo, si no hubiera visto que su situación financiera es mala: “Acaba de salir que tiene una deuda con Hacienda”.