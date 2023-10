Carmen Borrego explica si Bigote Arrocet le consiguió trabajo a su marido y a su hija: "Metió a mi hija, pero a él no le buscó trabajo"

Edmundo Arrocet concede una entrevista a Risto Mejide en 'Chester'

"Le he dejado dinero a Terelu, me lo ha devuelto, le he conseguido trabajo al marido de Carmen, a la hija de Carmen... eso no lo dicen", dice Bigote

Carmen Borrego responde: "Vamos a hacer las entrevistas que nos dé la realísima gana"

Bigote Arrocet se sienta con Risto Mejide en su 'Chester' este miércoles y 'Así es la vida' nos muestra un avance en el que el humorista se queja de que le acusen de hablar mal de María Teresa Campos y deja caer que le deben mucho, también sus hijas... Carmen Borrego responde desde el plató del programa.

Lo que Edmundo Arrocet cuenta en 'Chester'

"Es cuestión de que mires las entrevistas y a quién he contestado", decía Edmundo a Risto y se preguntaba: "¿Yo he hablado mal de Teresa? ¿Yo? En fin..." Es más, se quejaba de que le han llamado "chulo" y le han acusado de "sacar dinero" cuando en realidad fue él quien lo prestó: "Yo le he prestado dinero a Teresa ¿Tú ves qué es lo que tienen en el testamento? Da vergüenza hablar de esto pero hay que decirlo porque estoy hasta acá [se señala la cabeza]. Le he dejado dinero a Terelu, me lo ha devuelto, le he conseguido trabajo al marido de Carmen, a la hija de Carmen... eso no lo dicen".

La respuesta de Carmen Borrego: "Yo jamás he cobrado para hablar de este señor"

"No voy a seguir contestando a este señor, es el que ha venido, el que ha hablado de mi familia y no estaba en mi familia hace varios años. Por lo tanto, que él continúe hablando, aprovecha el momento en que fallece y porque no hable mal, para mi madre era peor que hablaran mal de sus hijas", decía Carmen.

Negaba haber concedido una entrevista hablando de él, aunque las publicaciones hayan destacado sus titulares porque estaba de actualidad y le recomendaba que concediera entrevistas hablando de su faceta de humorista: "¿Que hemos hecho muchas entrevistas? Llevamos muchos años trabajando y vamos a hacer las entrevistas que nos dé la realísima gana. Yo nunca he hecho una entrevista para hablar de él. Yo jamás he cobrado para hablar de este señor".

"No hablar mal de una persona no implica no haberle hecho daño, entonces yo sé lo que he vivido, sé lo que ha pasado mi madre y como lo sé, no tiene que contármelo nadie", continuaba diciendo Carmen, a la que le parece "feo" que el humorista "aproveche" el momento que viven tras la muerte de su madre.

Carmen Borrego niega que Edmundo Arrocet consiguiera trabajo a su marido