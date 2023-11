Gema Serrano habla de la herencia de María Teresa Campos y Alejandra Rubio responde: "Está todo perfecto"

Gema Serrano deja entender que no hay legado de María Teresa Campos y problemas con la casa de Málaga

Alejandra Rubio ha podido ver desde el plató de 'Así es la vida' las nuevas declaraciones que ha dado Gema Serrano, íntima amiga de Bigote Arrocet, sobre su familia, donde ha dado informaciones hasta el momento desconocidas sobre la herencia de su abuela, y la hija de Terelu Campos ha reaccionado y se ha explicado en directo.

Gema Serrano arremete nuevamente contra Las Campos: "Hay una familia que está intentando comer de este asunto y cuando se les acaba el argumento a unas tienen que meter a otras". Además, ha insinuado que algo pasa con el legado de María Teresa Campos: "Igual en algún momento nos explican qué ha pasado con la casa de Málaga, a quién recurrieron y por qué su amigo Rafa Mora. A ver qué pasa con ese legado de María Teresa, que me parece que no hay. No tienen dinero".

Además, afirma que hace unas semanas un escolta de la reina Sofía tuvo que expulsar a Terelu de un mercadillo en Madrid: "Las invitaron a salir". Y ha dejado dos recados directos al entorno más cercano de María Teresa, uno de ellos es que Bigote piensa denunciar y otra para ofrecer de manera irónica ayuda: "Si no tienen dinero y quieren hablar con nosotros para trabajar nosotros les damos trabajo".

"No sé quién es el informador de esta persona, pero que se busque otro. No ha dado ni una", ha reaccionado Alejandra Rubio. Además, ha desmentido totalmente que esto haya ocurrido con su madre en un mercadillo en Madrid: "Me cuenta todo y yo no sé nada de esto".