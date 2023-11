El entorno de Bárbara Rey niega a Ángel Cristo Jr. y dice quién hizo las supuestas fotos con el Rey emérito: "Quien hizo las fotos fue el hermano”

En su demoledora entrevista, Ángel Cristo Jr. no solo relata haber vivido un infierno junto a su madre, a la que considera “la peor pesadilla” en su casa, también cuenta que Bárbara Rey habría querido hacer fotos al Rey emérito y le habría pedido a él que las hiciera. El entorno de Bárbara Rey responde negándolo.

"Mi madre toma la decisión de hacer unas fotos al Rey. De alguna forma, ella consigue que yo haga las fotos, me da a entender que es un material muy peligroso que no puede circular ni estar en manos de nadie", cuenta Ángel Cristo en la asegunda parte de su entrevista que ‘¡De viernes!’ emite este 1 de diciembre: “Al igual que me pidió con 10 años ser un hombre, tuve que ser un hombre a las 12 y ocuparme de eso".