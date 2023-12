Carmen Borrego responde a la supuesta traición de la amiga de María Teresa Campos, Meli Camacho: "Que no me provoque más, no tengo nada que temer"

La colaboradora pidió a Meli que hiciera unas declaraciones para su programa dado que ya había hablado públicamente de María Teresa pero ella se habría negado. Meli habría dicho que no iba a hablar de María Teresa pero Carmen, no enfadada pero sí molesta, le recordaba que acababa de hacerlo cobrando. ‘El chismógrafo’, medio que reproduce esta conversación, añadía que quizá Carmen deba mantener “silencio” porque Meli es la “única persona” que podría “desenmascararla”.

Ante las cámaras del programa, la colaboradora decía no saber si Meli ha filtrado o no esta conversación, pero le sorprende leer “reproducciones exactas” de algo que han hablado en privado.

“Me quedo alucinada”, decía la colaboradora y explicaba que cuando le pidió que hiciera unas declaraciones para el programa no lo hizo con mal tono. Sí reconocía que cuando ella le dijo que no iba a hablar de María Teresa, ella le recordaba que acababa de hacerlo “cobrando”.

En cuanto a esa supuesta advertencia, Carmen respondía: “No voy a entrar en ninguna guerra pero que no me provoque más, no tengo nada que temer, mi conciencia la tengo clara, que piensen los demás en su conciencia”.