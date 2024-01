La significativa publicación de Genoveva Casanova tras la coronación de Federico de Dinamarca

Genoveva había permanecido en silencio desde que se publicaran la fotos que revelaban la visita de Federico de Dinamarca a Madrid. No se ha pronunciado hasta ahora, que ha compartido un vídeo con un speech de la actriz, Rachel Brosnahan.

"Quiero una vida grande quiero experimentarlo todo. Quero romper cada regla", comenzaba a decir y se preguntaba: "¿Pero sabes lo que no es nada atractivo? Estar esperando a que pase algo. Mirar por la ventana pensando que la vida que deberías estar viviendo está ahí fuera, en algún sitio, pero no abrir la puerta e ir a por ello, incluso si alguien te dice que no puedes".