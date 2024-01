Makoke se emociona hablando de la muerte de su perro y responde a la indirecta de Kiko Matamoros: "No voy a manchar la despedida de Ringo, no se lo merece"

"Me quedo con la despedida, fuimos a despedirnos de él, fue muy bonita, nada que el perrito no se mereciera", decía Makoke y nos lo contaba: "Estábamos todos los que hemos sido su familia diciéndole lo mucho que le queríamos, dándole las gracias, dándole besos, todos juntos con él en medio, fue muy bonito".

"La despedida de Ringo no la voy a manchar, no voy a decir nada, no se merecía Ringo en su despedida (...) Manchar con cosas feas, no se lo merecía Ringo, le quiero mucho y esté donde esté no se merece esto", respondía Makoke.