Alejandra Rubio, molesta con las últimas declaraciones de su madre Terelu Campos: “Me parece innecesario”

“Está hablando de algo que no va a pasar jamás, no me sentaría a hablar mal de mis padres en un plató ni de broma, lo que tenga que arreglar en casa será en casa ”, aseguraba Alejandra haciendo referencia a una de las especulaciones que trataba Terelu en su blog. “Si viera a mi hija hablando de su padre o de mí sería un fracaso”, comentaba su madre en la publicación.

“De todas formas cuenta algo que sabe que no va a pasar, me parece innecesario, porque no va a pasar. Se me caería la cara de vergüenza, además que no tengo nada malo que decir de ellos en absoluto”, decía visiblemente molesta Alejandra Rubio en ‘Así es la vida’.