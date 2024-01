Jesulín de Ubrique habla como nunca de María José Campanario: "Otra mujer no habría aguantado las barbaridades que ella se ha visto obligada a escuchar"

Por todo ello, utilizaba su célebre “im-presionante” para hablar de ella: “Estoy seguro de que otra mujer no habría aguantado las barbaridades que ella se ha visto obligada a escuchar por mí. Pero al final el tiempo ha puesto a cada uno en su sitio”.

El torero también habla de la enfermedad que sufre María José, fibromialgia, en la que él ha sido su máximo apoyo: “Cuando me casé, el cura me dijo ‘Jesús, en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte os separe’. Eso lo sigo a rajatabla, es el miso comportamiento que mi mujer ha tenido conmigo cuando la he necesitado”.