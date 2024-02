Localizamos al hombre con el que se ha relacionado a Isabel Pantoja: "Parecía un cachondeo y ahora empieza a ser bastante preocupante"

Sin embargo, él mismo niega tener nada con Isabel Pantoja ni a nivel personal ni profesional: “No la he visto en mi vida, no sé nada de esto, soy ingeniero de caminos, me he dedicado a hacer carreteras y desconozco este mundillo”.

No entiende cómo le han relacionado con la cantante, sí sabe que los datos son correctos, pero insistía: “Yo no sé qué gira de nada, no he ido nunca a un espectáculo de esos, no es mi gusto”, explicaba.