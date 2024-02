¿Qué escondían los gestos de Gabriela Guillén en su última entrevista? Lo analizamos en 'Así es la vida'

Gabriela Guillén dio una entrevista en '¡De viernes!' en donde respondió a todas las polémicas a las que ha tenido que hacer frente a lo largo de estos meses sobre su relación con Bertín Osborne y su reciente maternidad. En 'Así es la vida' hemos analizado todo lo que Gabriela Guillén dijo sin palabras a través de una experta en comunicación no verbal.

Eva García, experta en Sinergología, comienza diciendo que hay muchas más cosas que analizar en la comunicación no verbal que en la verbal: "Contención de emoción, contención del discurso y momentos de mucha tensión. Está bastante tensa y sobre todo muy concentrada para no decir cosas que no debe".