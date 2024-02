El cabreo de Anabel Pantoja ante las preguntas sobre la prueba de ADN que le reclama judicialmente quien dice ser su hermano

Luis Manuel, más conocido como Pinocho, dice ser hijo de Bernardo Panotja y, por tanto, hermano de Anabel

Su demanda implicaría una reclamación judicial de ADN a Anabel Pantoja

Anabel Pantoja se niega a responder a la polémica y acusa a la prensa de perseguirla

Anabel Pantoja no pasa por su mejor momento tal y como muestran las imágenes emitidas en 'Así es la vida'. Y es que Luis Manuel, conocido como Pinocho, cree ser hijo de Bernardo Pantoja y, por tanto, hermano de la influencer. Luis Manuel ha interpuesto una demanda para demostrarlo y esto implicaría que reclamen judicialmente a Anabel para que se someta a una prueba de ADN.

La prensa preguntaba por lo sucedido a Anabel en el aeropuerto y ella no podía disimular su enfado: "Respeto tu trabajo, respeta mi vida, te estoy diciendo que no te voy a responder, no me persigas, me vienes persiguiendo desde mi casa", reprochaba la influencer a la periodista.

La reportera le comentaba que Luis Manuel ya ha presentado la demanda pero Anabel no se pronunciaba: "Me parece muy bien, plantea lo que quieras, pero me preguntas cosas que ni puedo ni quiero ni me apetece responder".