El abogado de Antonio Tejado, molesto con las informaciones sobre su defendido: "Hace daño"

Fernando Fernández Velo es el abogado de Antonio Tejado, detenido por su presunta implicación en el robo a su tía, María del Monte. No quiere pronunciarse con respecto a su estrategia judicial, quiere reservarlas para el tribunal, pero sí deja claro que lo que se dice sobre su defendido le afecta.

"Voy a decir siempre lo mismo. Cuestiones procesales yo voy a preservarlas para hablar con el juzgado y no voy a decir nada", decía el letrado, que no quería hablar de la declaración que falta, la de una empleada de hogar de María del Monte. Pero ¿Quedará todo más claro con sus palabras? "No sé cómo va a ir la declaración pero entiendo que ese es el objetivo de la declaración de todos los testigos en los procedimientos", respondía él.