Exclusiva | Lo que Antonio Tejado le dijo a su tía, María del Monte, tras el robo: "Es bueno que pases la página"

'TardeAR' muestra extractos de lo que Antonio Tejado le dijo a su tía, María del Monte, tras su robo

Antonio Tejado llamó a su tía el 30 de noviembre para pedirle que no contara con que se resolviera el robo de su casa

En la conversación, Antonio le dice a María del Monte cómo los ladrones evitan ser pillados o que intercepten el botín utilizando móviles de prepago y dos coches para huir

Manuel Marlasca apunta en 'TardeAR' que los investigadores reflejaron el nombre de Antonio Tejado en sus pesquisas sobre el robo a su tía, María del Monte, el 13 de noviembre. Días después, su teléfono ya estaba pinchado y mantuvo una conversación con la cantante a la que hemos tenido acceso. En ella, Antonio pedía a su tía que pasara página porque tenía claro que no iban a encontrar nada.

Antonio Tejado habla del modus operandi de los ladrones

"Están pegando palos muy fuertes y cada vez están mejor, a lo mejor los pillan y no saben que son los tuyos. Estos notas no paran, van a seguir robando", aseguraba Antonio, que añadía que es muy difícil identificarles: "Van tapados de negro, van de te pego un puñetazo y tardo 20 minutos en hacer una cosa y es imposible cogerme".

Es más, relataba su supuesto modus operandi para evitar que les pillen con el botín: "Llevan dos coches, que yo me he enterado, dejan uno en la puerta o en la calle de al lado, salen corriendo de la casa, en el maletero de ese coche que está aparcado meten las cosas y se van a otro coche, que es lo que me ha dicho a mí un amigo mío".

Según él, así evitaban que, si les paraban, encontraran algo registrando su coche: "A los dos o tres días van al coche aparcad, que tú no sabes cuál es, cogen de dentro lo que han cogido y a tomar por c***".

"¿No ves que no hay nada? No hay nada ¡Qué va a coger la policía!!

Por ello, pedía a su tía que olvidara lo sucedido y le insistía una y otra vez en que las autoridades no iban a resolver el caso: "¿No ves que no hay nada? No hay nada ¡Qué va a coger la policía! Para partir una caja fuerte no hay restos, nada, la realidad es la realidad. Yo, si quieres que te mienta, te miento, pero yo prefiero que afrontes la realidad, que pases del tema y estés tranquila. Caerán de otra manera pero para que te agarres a la verdad".

"Creo que es bueno que pases la página", repetía y le preguntaba: "¿Tú te crees que son gilipollas que se van a llevar el móvil a robar?", sin embargo, lo cierto es que los ladrones sí llevaron sus teléfonos, aunque él decía: "Son muy listos, llevan móviles que no están a su nombre, de prepago, sus móviles los dejan en la casa con las mujeres mientras roban, no son tontos, van a investigar sus móviles y no van a encontrar nada".

El botín que los ladrones habrían robado en casa de María del Monte

Manuel Marlasca detallaba además la lista de algunos de los objetos sustraídos en la viviendas: 16 relojes, plumas, un joyero, dos carteras, pendientes de brillantes, una pulsera de oro, dos anillos solitarios, 14 relojes de oro y una gargantilla, entre otros".