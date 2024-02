Candela Acevedo, expareja de Antonio Tejado: “Tengo miedo de pasar otra vez por el infierno que he pasado con este señor”

Gaby Sánchez, exnovia de Antonio Tejado: "He estado en situaciones muy violentas con él, he pasado miedo"

Candela Acevedo: "María ha sido muy generosa con él, creo que demasiado. A lo mejor la cárcel le viene bien para reflexionar”

Candela Acevedo, expareja de Antonio Tejado: "Está condenado por distribuir vídeos íntimos míos"

‘Vamos a ver’ muestra las declaraciones que Candela Acevedo, expareja de Antonio Tejado, ha hecho en la revista ‘Lecturas’ después de la detención por su implicación en el robo de la casa de María del Monte y, sobre todo, ser el autor intelectual del suceso.

Candela Acevedo no tiene buen recuerdo de su expareja, con el que llegó a acudir a un reality. De hecho, la protagonista no duda en hablar de Tejado: "Antonio está condenado por distribuir vídeos íntimos míos. El daño que me ha hecho ha sido tan grande que me ha costado mucho rehacer mi vida".

Por otro lado, sobre la madre de Antonio Tejado y la actitud del detenido, añade: "María ha sido muy generosa con él, creo que demasiado. A lo mejor la cárcel le viene bien para reflexionar”. Candela Acevedo y el sobrino de María del Monte tuvieron 3 años de relación: "Se me cruzó este hombre por desgracia, todavía estoy un poco trastornada. Estoy intentando recuperarme, he necesitado terapia. Tengo miedo de pasar otra vez por el infierno por el que he pasado con este señor”.

Samara, actual pareja de Antonio Tejado: "Yo no lo he visto, pero su madre lo ha visto bien, tranquilo y fuerte"

Por otro lado, Gaby Sánchez, otra de las exnovias de Tejado, también se ha pronunciado sobre cómo fue su relación sentimental con él: “A ver... él tenía malas formas, es un chico con mucho carácter. Se le iba un poco la cabeza y yo he estado en situaciones muy violentas, la verdad. He pasado miedo”, explica.