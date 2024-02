Exclusiva | Habla el presunto receptador de las joyas robadas a María del Monte: "Antonio Tejado se puso a llorar como un niño chico”

No se atrevía a decir si Antonio es culpable o no, pero sí dejaba caer algo sobre la investigación: "Cuando, como yo digo, han detenido a todo los que iban y al presunto que lo ha comprado algo lo tienen. Si le hace eso a la tía, la guardia civil lo tiene todo muy bien atado, a mí no me hicieron ni preguntas".

"Yo mi vida es comprar oro que me traen me traen relojes, me traen muchas cosas", cuenta este hombre, que luego lo funde y lo vende: "Hacemos lingotes y lo vendo. Ten en cuenta que a lo mejor en un kilo son tres o cuatro mil euros en dos minutos". Eso sí, reconocía que no sabe si su origen es ilícito o no: "Eso no lo compruebo yo".

"No hemos declaro ninguno pero han dicho que el pastel es así, yo tengo una mínima parte", comentaba este hombre, que asegura que además le han quitado unos 20 o 30 relojes: "Me tengo que sentar a ver lo que hay de mí, lo que no hay de mí, no sé si es de oro o relojes. No sé lo que me dicen. No sé si los he tenido, si no los he tenido, si los he vendido o no los he vendido".