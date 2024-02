El impactante testimonio del bombero que rescató a una pareja de un balcón en llamas: "No pensé en nada más que en meterlos en la cesta y bajarlos"

"Pensé en hacer el rescate sin peligro para ambos ni para mí y sacarlos lo antes posible", nos comentaba Raúl y añadía que se podían alcanzar los 1000 grados de temperatura, por eso, otro de los bomberos se afanaba en refrescar la zona en la que estaba la pareja: "Intentas no fijarte en eso porque, si no, no actuarías".

Pero ¿Cómo han sido las horas después para este bombero? Raúl nos confesaba: "No he dormido tranquilo, me he despertado muchas veces y estaba pensando en el incendio". Se sentía "alterado" y es que para él ha sido un servicio "muy fuera de lo normal", algo a lo que nunca se había enfrentado: "Nunca había vivido un incendio así, fuera de lo común, espero que no se vuelva a repetir, es muy anormal".