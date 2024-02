Al que fuera su cuñado, Pipi Estrada, no le han gustado nada estas palabras y las ha criticado ante los micrófonos de 'Europa Press' en la cena benéfica por el aniversario de la Fundación de Isabel Gemio en el Casino de Madrid: "Que lo disfrute, porque a mí eso de de 'voy a vivir la experiencia' ya me chirría. Vas a vivir una aventura, vive la aventura hasta donde llegues, hasta donde te dejen los bichos, hasta donde te deje tu carácter, hasta donde te dejen los concursantes, hasta donde te deje el público, pues ya está, vive la aventura y dejémonos de victimismo".

Además, ha comparado a la colaboradora de 'Vamos a ver' con 'El pozí', el humorista de 'Crónicas marcianas' que aceptaba todas las ofertas que le llegaban, y no ha perdido la oportunidad de lanzarle una pulla a su exnovia, Terelu Campos: "Que le den algo de comer porque hay personas que cuando no comen, con el hambre, tienen un carácter muy irascible. La hermana tenía un carácter muy irascible cuando no comía y, claro, imagino que todo se pega, la misma genética, la irascibilidad si no hay comida".